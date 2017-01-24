Территория мяча, приглашает всех желающих на групповые тренировки по программе сплит-баскет.
Данная методика тренировок предназначена для планомерного и поэтапного развития основных качеств баскетболиста. Сбалансированный подход к тренировочному процессу обеспечит условия для максимального роста, как силовых, так и игровых качеств.
Программа предназначена для любителей баскетбола, которые хотят поднять свой уровень игры и функционального состояния.
Продолжительность: 40 минут
Продолжительность: 1 час 20 минут
На каждом из этих тренировочных этапов спортсмену предстоит освоить программу, направленную на:
Для оптимального прогресса наши тренеры, выбрали комплекс упражнений способных развить в баскетболистах имеющиеся навыки, а также обучиться выполнению новых и более сложных элементов игровых взаимодействий.
c 19:00 до 21:00
c 12:00 до 14:00