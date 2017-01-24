 Сплит-баскет | Территория мяча

Сплит-баскет

Новый формат групповых тренировок для баскетболистов

О программе тренировок

Территория мяча, приглашает всех желающих на групповые тренировки по программе сплит-баскет.

Данная методика тренировок предназначена для планомерного и поэтапного развития основных качеств баскетболиста. Сбалансированный подход к тренировочному процессу обеспечит условия для максимального роста, как силовых, так и игровых качеств.

Программа предназначена для любителей баскетбола, которые хотят поднять свой уровень игры и функционального состояния. 

Система тренировок основывается на делении тренировочного процесса на две составляющие:

Функциональный тренинг

  • общая выносливость
  • координация движений
  • аэробная работа

Продолжительность: 40 минут

Баскетбольная тренировка

  • техника владения мячом
  • бросковые упражнения
  • тактические взаимодействия
  • работа в парах
  • игровые упражнения

Продолжительность: 1 час 20 минут

На каждом из этих тренировочных этапов спортсмену предстоит освоить программу, направленную на:

Для оптимального прогресса наши тренеры, выбрали комплекс упражнений способных развить в баскетболистах имеющиеся навыки, а также обучиться выполнению новых и более сложных элементов игровых взаимодействий.

Тренерский состав

Дмитрий Граков
Дмитрий Граков
Александр Демин
Александр Демин

Сплит-баскет

понедельник

c 19:00 до 21:00

1 500₽

суббота

c 12:00 до 14:00

1 500₽

4 тренировки за 4000₽

Блок из 4х тренировок действует в течение месяца и экономит 2000₽

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