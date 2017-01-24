Территория мяча, приглашает всех желающих на групповые тренировки по программе сплит-баскет.

Данная методика тренировок предназначена для планомерного и поэтапного развития основных качеств баскетболиста. Сбалансированный подход к тренировочному процессу обеспечит условия для максимального роста, как силовых, так и игровых качеств.

Программа предназначена для любителей баскетбола, которые хотят поднять свой уровень игры и функционального состояния.